Cina, arrestato Liu Jun. Ex dirigente dell’Inter nel 2016

Lo annuncia Reuters. “Il rapporto non fornisce ulteriori dettagli e la Federcalcio cinese non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento”.

Liu Jun, ex dirigente dell’Inter e presidente della Super League cinese, è stato portato via dalle autorità per un’indagine in corso, così come ha pubblicato il Beijing Youth Daily, quotidiano appartenente allo stato.

Come sottolinea Reuters:

“Il rapporto non fornisce ulteriori dettagli sull’indagine e la Federcalcio cinese (CFA) non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento”.

Un quadro più dettagliato viene proposto dal New Straits Times, il quale ripercorre la carriera di Liu Jun fino al suo recente arresto:

“Liu è stato in precedenza presidente dell’ormai defunta squadra cinese della Super League Jiangsu Suning ed è stato nominato amministratore delegato dell’Inter, squadra italiana di Serie A, nel 2016, subito dopo che il club è stato acquistato dal Suning Holdings Group”.

Il suo arresto avviene sei mesi dopo che il presidente della Cfa, Chen Xuyuan, era stato messo sotto inchiesta per un sospetto. L’accusa è di aver violato norme molto gravi, ma appunto non vi sono ulteriori dettagli.

Sempre il New Straits Times ricorda:

“A marzo altri due importanti dirigenti del calcio cinese sono stati indagati per presunte gravi violazioni della legge. Wang Xiaoping, direttore del comitato disciplinare della CFA, è sospettato di ‘gravi violazioni della legge’. Huang Song, capo del dipartimento delle competizioni, è indagato per ‘gravi violazioni della legge e delle regole’. Poi è stata avviata un’indagine anche sull’ex allenatore della Cina Li Tie con le stesse accuse”.

Di questi, l’unico la cui colpa è conosciuta è l’allenatore Li Tie. Questi era stato accusato i primi di agosto di corruzione e concussione.

La notizia su Liu arriva il giorno dopo che gli investitori hanno detto ai campioni in carica della Super League cinese Wuhan Three Towns che erano pronti a cedere il club per niente dopo aver annunciato che avrebbero ritirato i finanziamenti alla fine del mese.

ilnapolista © riproduzione riservata