Chelsea, la Premier indaga su pagamenti offshore durante la gestione Abramovich

Sul Times. Si tratta di pagamenti con cifre a sei zeri a favore di otto società offshore russe e collegati al trasferimento di giocatori

La Premier League indaga sul Chelsea per violazioni delle regole finanziarie durante la gestione Abramovich. Un’inchiesta aperta su segnalazione degli attuali dirigenti dei Blues, che mette nel mirino alcune transazioni irregolari sulle quali sono ancora in corso delle verifiche.

Il Chelsea è già stato multato per 10 milioni di euro dalla Uefa per le violazioni delle regole del Financial Fair Play dopo patteggiamento. La Uefa ha dichiarato che la sanzione riguardava i casi di rendicontazione finanziaria potenzialmente incompleta risalenti alla gestione Abramovich. Secondo indiscrezioni, scrive il Times, nel corso dei controlli sono emersi dei pagamenti a sei società offshore, pagamenti con cifre a sei zeri che si ritiene siano collegati al trasferimento di giocatori e che non sono stati registrati come parte della rendicontazione finanziaria annuale del club a Federcalcio inglese, Premier League e Uefa.

Alcune delle società offshore sono state ricondotte ad agenti e intermediari, anche se al momento le indagini non hanno fatto chiarezza su chi ci sia dietro queste società. Tutto rimanderebbe, però, alla Russia, Paese di origine dell’ex proprietario del Chelsea Abramovich.

Fra le transazioni incriminate anche quella versata al padre del difensore Andreas Christensen quando arrivò al Chelsea dal Brondby nel 2012.

Poiché l’indagine della Premier League riguarda il periodo della gestione Abramovich, potrebbe coinvolgere anche l’ex presidente del Chelsea, Bruce Buck e Marina Granovskaia.

