Caso Rubiales, de la Fuente: «Le azioni del presidente non sono edificanti né appropriate»

L’intervento democristiano del ct della nazionale maschile che ieri annuiva al discorso del presidente: «Non ha rispettato il protocollo minimo»

Luis Rubiales, la polemica ovviamente continua. Il caso che ha coinvolto la nazionale femminile e il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) continua ad assumere proporzioni sempre più grandi. Anche diversi altri personaggi, che in un primo momento erano silenti, adesso iniziano ad alzare la voce.

Ma il combattivo presidente spagnolo non intende subire senza fare nulla. L’unica arma che ha ancora a disposizione (che forse aveva, vista la sospensione da parte della Fifa) sono i comunicati stampa. L’ultimo questo pomeriggio. Alcuni estratti del comunicato riportati da Relevo:

“La giocatrice Jennifer Hermoso ha mentito nelle dichiarazioni rilasciate. Siamo venuti a conoscenza di una nuova dichiarazione, un testo chiaramente preparato da terzi, dobbiamo precisare che la Dott.ssa Jennifer Hermoso mente in tutte le dichiarazioni da lei rese nei confronti del Presidente. […] Le gravi contraddizioni nel resoconto iniziale dell’accaduto – che si rivelano nel rapporto sull’integrità – e le gravi accuse mosse dalla signora Hermoso da quando è stata rapita dalla FutPro Union ci portano a chiederci di chi siano gli interessi del sorprendente cambiamento della versione iniziale e nella qualificazione dei fatti”.

Una sorta di comunicato che grida al complotto contro Rubiales. Un presunto complotto che non offusca le azioni del presidente federale, definite anche da Luis de la Fuente, ct della Spagna maschile, “poco edificanti e inappropriate“. Lo stesso de la Fuente che ieri ascoltava annuendo la difesa di Rubiales.

«Le azioni realizzate da Luis Rubiales non hanno rispettato il protocollo minimo che deve essere seguito in questi atti celebrativi, e non sono edificanti né appropriati per una persona che rappresentava tutto il calcio spagnolo. Lui stesso ha riconosciuto pubblicamente l’inadeguatezza della sua comportamento».

Inoltre, 11 componenti dello staff di Jorge Vilda, ct della nazionale femminile, hanno rassegnato le proprie dimissioni:

“Le discrepanze nelle decisioni di Vilda e nella sua gestione del gruppo e le parole di Rubiales in conferenza, hanno portato undici membri dello staff del ct a rassegnare le loro dimissioni. «I sottoscritti esprimono la più ferma ed enfatica condanna per il comportamento del presidente della Federcalcio spagnola. A ciò si aggiunga il disagio di dover presenziare alla già citata assemblea del 25 agosto. Diverse componenti femminili dello staff tecnico sono state costrette a sedersi in prima fila. I sottoscritti, alla luce degli atteggiamenti e delle dichiarazioni inaccettabili del massimo dirigente del Rfef, hanno deciso di dimettersi»“.

ilnapolista © riproduzione riservata