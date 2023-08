Campionato arabo in chiaro su La7 dal 14 agosto

Ogni weekend sarà trasmesso il match più importante della giornata. Contratto biennale da 450mila euro per l’emittente tv di Cairo.

Il campionato arabo sarà presto visibile su La7. Ogni weekend verrà trasmesso il match più importante della giornata. Sarà quindi possibile continuare a vedere all’opera calciatori come Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Sergej Milinkovic-Savic, Karim Benzema e Kalidou Koulibaly. Come riportato da Calcio e Finanza:

“Dal prossimo 14 agosto la Roshn Saudi League, il campionato di calcio dell’Arabia Saudita, approda sui canali La7, La7d e in simulcast su La7.it grazie all’accordo biennale raggiunto dalla tv della Cairo Communication che ne ha acquisito i diritti, e che trasmetterà in chiaro ogni settimana la migliore partita prevista in calendario.”

Il portale riporta le cifre dell’accordo con l’emittente di Urbano Cairo:

“La7 ha chiuso l’accordo biennale per trasmettere il torneo con una offerta da 450mila euro. Il calendario degli orari, però, rischia di non aiutare il pubblico italiano, considerando che molte gare saranno in contemporanea proprio con la Serie A”.

