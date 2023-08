Buffon, doppio incarico nella Nazionale di Spalletti (Gazzetta)

Sulla Gazzetta. “Dovrebbe ricoprire due ruoli, quello di capodelegazione e quello di team manager, dividendosi i compiti con Spalletti”.

Buffon sarebbe stato scelto da Spalletti per due compiti molto importanti, che lo vedono come punto di riferimento della squadra. La scadenza per organizzare lo staff della Nazionale è il primo di settembre.

Sulla Gazzetta sono elencati tutti i nomi che potrebbero affiancare Spalletti:

“Intanto ci sono due nomi in ballo. Dovevano affiancare Mancini. Uno è il campione del mondo Barzagli, che avrebbe dovuto occuparsi della fase difensiva. L’altro è il match analyst Gagliardi che sarebbe tornato in Nazionale con un ruolo nello staff. Non è detto che rimangano con Spalletti. Probabilmente Gagliardi seguirà Mancini, al quale si legherà in una futura avventura. Su Barzagli si stanno facendo molte valutazioni, potrebbe non entrare nel nuovo staff azzurro”.

Per poi aggiungere:

“Ieri poi è circolata la voce di De Rossi come possibile nuovo membro dello staff, ma per ora dalla Figc soltanto smentite”.

Sembra invece una situazione diversa quella che coinvolge Gigi Buffon:

“Più definita appare infine la situazione di Gigi Buffon. Se fosse rimasto Mancini, la leggenda del nostro calcio avrebbe ricoperto il ruolo di capo delegazione come era stato Vialli, per cucire i rapporti tra il c.t. e i giocatori. Ma Spalletti ha una visione un po’ diversa del suo ruolo, preferisce parlare direttamente con i giocatori senza troppi intermediari, e quindi Buffon dovrebbe ricoprire due ruoli, quello di capodelegazione e quello di team manager, dividendosi i compiti con Spalletti, senza un altro collaboratore come Oriali, e con il sostegno organizzativo del segretario del Club Italia, Vladovich. Tutte situazioni comunque in divenire. Le decisioni finali non sono immediate, Spalletti si prenderà il tempo necessario, affinché tutto sia pronto per il 1° settembre quando sarà ufficialmente il nuovo selezionatore azzurro. La presentazione sabato 2 a Coverciano”.

