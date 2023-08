Brahim Diaz, nel precampionato Ancelotti gli ha concesso solo 100 minuti (As)

Meno di lui solo Nico Paz (51′) e Odriozola (12′). As: “Deve sfruttare ogni occasione e conquistare Ancelotti, sotto esame c’è la sua personalità”

Si potrebbe dire che quando un giocatore si trasferisce al Real Madrid passa dalle stalle alle stelle. Doveva essere così anche per Brahim Diaz, trequartista tutta fantasia e piedi ottimi che ha trascorso le ultime stagioni al Milan, vincendo anche lo scudetto 2021/22.

Quest’anno il Real lo ha riportato a casa alla fine del prestito con i rossoneri. Le intenzioni e la voglia di essere protagonista nei Blancos c’erano tutte, anche Ancelotti era curioso ed entusiasta di accogliere un giocatore giovane ma maturo ed esperto.

Eppure, stando ai numeri di questa precampionato, sembra che il tecnico italiano non lo veda come una prima scelta:

“Nelle prime quattro prove della stagione ha totalizzato solo di 93 minuti. Solo Nico Paz (51′) e Odriozola (12′) hanno avuto meno spazio, quindi la situazione lo costringe ad accelerare per conquistare il favore di Ancelotti. Niente è definitivo, ma potrebbe essere significativo. E nel caso di Brahim, che ha compiuto 24 anni questo giovedì, sta cominciando ad esserlo. È stato uno dei primi a unirsi al gruppo il 10 luglio e si è distinto nelle prime sessioni a Valdebebas. Anche nella prima partita della tournée americana, contro il Milan, ha messo in mostra alcune delle sue qualità. Tuttavia, con tutti a disposizione, l’ex rossonero ha visto il suo minutaggio ridursi drasticamente”.

Questi sono i numeri raccolti da As che continua scrivendo che il giovane trequartista dovrebbe sfruttare ogni opportunità per convincere Ancelotti. Al momento però quelle che ha avuto le ha un po’ sprecate:

“È l’ultimo nella rotazioni offensive, cosa che è diventata chiara durante la permanenza del Real Madrid in America. Con il centrocampo saturo (quattro posizioni per otto uomini), Ancelotti conta su di lui, principalmente, come attaccante (anche se può fare anche il centrocampista), essendo il gol il suo punto di forza. Da lui ci si aspetta soprattutto dinamismo, genialità ed efficacia. Sotto esame c’è la sua personalità“.

