Benzema si fa male poi si ferma con un tifoso a firmare la maglia del Real Madrid

Il francese si è infortunato nel primo tempo del match che il suo Al-Ittihad ha vinto 3-0 contro l’Al-Wehda

L’Al-Ittihad vince per 3-0 in trasferta ad Al-Wehda, ma perde uno dei sui grandi protagonisti. Karim Benzema infatti è stato costretto ad abbandonare il campo al 42′ del primo tempo, sul risultato di 0-0, a causa di un problema di natura muscolare alla coscia sinistra. Prontamente sostituito da Nuno Espirito Santo, si è accomodato dolorante in panchina dove gli è stata immediatamente applicata la borsa del ghiaccio. Benzema ha collezionato, ad oggi, 4 presenze ufficiali con l’Al-Ittihad: 1 gol e 2 assist.

Nonostante l’infortunio, dopo il match, l’ex calciatore del Real Madrid non ha resistito all’impulso di firmare la sua ex maglia ad un tifoso che gliel’ha sventolata all’uscita degli spogliatoi

Alors qu’il prenait la direction de la sortie, Karim Benzema s’arrête lorsqu’il aperçoit un maillot du Real Madrid pour le dédicacer. 🤍✍️ 🎥 @alaa_saeed88 pic.twitter.com/cormqQzz4P — Actu Foot (@ActuFoot_) August 29, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata