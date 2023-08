Australia in semifinale contro la Francia dopo 3 ore di partita e 20 rigori

Renard sostituisce il portiere della Juventus con quello del Sassuolo per i rigori, ma non basta: il match termina 7-6, tre errori per l’Australia, quattro per la Francia.

Stamani l’Australia ha battuto la Francia ai quarti di finale dei Mondiali femminili in un match durato quanto una partita di tennis. Erano presenti 50.o00 spettatori, la maggior parte australiana, visto che giocano la competizione in casa. Per la Nazionale in maglia gialla è la prima storica qualificazione alle semifinali di un Mondiale. Dalle francesi di Hervé Renard ci si aspettava sicuramente di più; nonostante abbiano avuto le azioni più pericolose della gara, è apparsa una squadra poco ordinata e con troppe indecisioni. La partita è terminata 0-0 nei tempi regolamentari e successivamente le due squadre si sono giocate la qualificazione ai rigori. Sueddeutsche scrive:

“La nazionale australiana, ospitante di questo Mondiale di calcio, è arrivata per la prima volta in semifinale. Dopo i calci di rigore più lunghi nella storia di questo torneo. Venti volte il pallone è finito sul dischetto prima che Cortnee Vine portasse un sospiro di sollievo con un tiro basso di destro, segnando il rigore decisivo. L’allenatore francese Herve Renard aveva precedentemente cambiato il portiere, Solene Durand era entrata al posto di Pauline Peyraud-Magnin”.

Il nuovo portiere del Sassuolo ha parato due rigori su sette, mentre uno è stato calciato sul palo.

Il Ct dell’Australia Tony Gustavsson ha commentato la vittoria delle sue ragazze: «Sono così incredibilmente orgoglioso della mia squadra. Hanno mostrato molto coraggio. Incredibile». Inoltre, Samantha Kerr avrebbe dovuto giocare tutta la partita, ma è subentrata nel secondo tempo; il suo rigore trasformato ha contribuito alla vittoria della sua squadra.

Sueddeutsche scrive della partita:

“Anche senza una delle migliori attaccanti del mondo e il capocannoniere dell’Australia, l’offensiva dei padroni di casa si è armonizzata perfettamente. Le francesi hanno, però, iniziato il match dominando. Nei primi minuti, prima Kadidiatou Diani e poi due volte Maëlle Lakrar hanno avuto buone occasioni per passare in vantaggio. In generale, le francesi hanno avuto azioni più pericolose – fino alla fine del primo tempo”.

Le Parisien , invece, critica in parte la prestazione della Francia:

“Dominati a centrocampo, poco lucide in difesa, le francesi hanno lasciato che le australiane prendessero il controllo del match. Con il 4-4-2 hanno avuto difficoltà a sviluppare il loro gioco”.

A fine gara, le dichiarazioni di Renard: «Dobbiamo tenere la testa alta, perseverare sempre ed essere orgogliosi di quello che hanno fatto le ragazze. È il calcio, il destino ha scelto questo per noi, meritavamo di più, ma è finita così».

ilnapolista © riproduzione riservata