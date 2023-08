Ansu Fati in prestito al Brighton, colpaccio di De Zerbi

Ansu Fati al Brighton, colpaccio di De Zerbi. Colpaccio non ancora ufficiale ma siamo vicinissmi, sostiene Fabrizio Romano. Il Brighton è vicino al gioiellino del Barcellona che lo cederebbe in prestito. Secondo Fabrizio Romano proprio la presenza di De Zerbi in panchina sarebbe stato il fattore determinante per convincere il ventenne della Guinea-Bissau naturalizzato spagnolo.

BREAKING: Brighton are closing in on Ansu Fati deal as Barça are prepared to accept the formal proposal received on loan 🚨🔵 #BHAFC

Ansu Fati has accepted Brighton as destination — De Zerbi, key factor.

Final green light soon and then here we go ⏳🇪🇸 pic.twitter.com/aHFWZcCIER

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023