Anche la Uefa volta le spalle a Rubiales: Ceferin ha ignorato la lettera della Federcalcio spagnola (As)

In Svizzera attendono una decisione ufficiale dal governo spagnolo. Intanto, raccolte più di 100mila firme per far dimettere Rubiales.

Secondo quanto riportato da As, la Uefa ha per il momento deciso di non schierarsi e di non intervenire su ciò che sta accadendo a Rubiales per il “caso Hermoso”:

“La lettera inviata venerdì dalla Federcalcio spagnola al quartier generale Uefa per denunciare le interferenze politiche nel “caso Jenni Hermoso” non ha avuto l’effetto desiderato da parte del presidente Luis Rubiales e del segretario generale Andreu Camps. L’organismo presieduto da Aleksander Ceferin ha apprezzato la lettera, ma ha deciso di non intervenire. Di fronte ai dubbi che sorgono sulla figura di Rubiales, che è anche vicepresidente della Uefa, Ceferin non ha voluto schierarsi chiaramente o sostenerlo trasferendo questa protesta alla Fifa. In questo modo, si intuisce anche che la Uefa sta voltando le spalle a Rubiales. In Svizzera sono in attesa di una posizione ufficiale da parte del governo spagnolo per prendere una decisione definitiva, ma alla luce degli eventi e della scelta netta della Fifa, sembra difficile pensare che Rubiales non sarà rimosso dal Comitato esecutivo e da nessuna delle sue funzioni in Uefa. Va specificato che Rubiales non è un dipendente Uefa, ma un membro di una federazione che è stato scelto per una determinata funzione.

In linea con la posizione della Uefa, Victor Francos, presidente del Consiglio superiore dello sport, ha chiarito che non ci sarà pericolo per le Nazionali e i club spagnoli di non poter partecipare alle competizioni internazionali”.

As riporta, inoltre, che sono state raccolte più di 100.000 firme sul sito Change.org per le dimissioni di Rubiales in seguito al bacio a Jenni Hermoso.

