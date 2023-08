Amrabat, il Manchester United pronto a fare un’offerta alla Fiorentina

Secondo il Mirror anche l’ad dei viola Joe Barone ha dato il suo via libera per concludere l’accordo prima della chiusura del mercato la prossima settimana.

Accostato più volte al Napoli, senza però mai approdarci, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat potrebbe arrivare in Premier. È quanto rivelato oggi dal Mirror che lo definisce uno dei punti chiave del mercato di Erik ten Hag

Nonostante Sofyan abbia un contratto fino al 2024 con una clausola di 60 milioni di euro, il club dell’Old Trafford ha dato il via libera per definire l’acquisto del centrocampista viola. Il giocatore potrebbe lasciare la Fiorentina già nei prossimi giorni se verrà presentata un’offerta adeguata. Secondo il Mirror, l’ad dei viola Joe Barone ha dato il suo via libera per concludere l’accordo prima della chiusura del mercato la prossima settimana.

Il calciatore, così come Zielinski, aveva rifiutato le offerte arabe, che poi si sono evidentemente indirizzati su Gabri Veiga.

