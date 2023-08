Allegri: «Chiesa per me è un attaccante, deve fare 14-16 gol all’anno»

A Dazn: «Abbiamo vinto una partita, rimaniamo coi piedi per terra. Vlahovic ha fatto una buona partita»

Allegri a Dazn dopo Udinese-Juventus 0-3.

«Fosse uscito prima Chiesa, avrei messo Kostic».

«Dobbiamo migliorare la gestione della palla nella metà campo avversaria, faceva molto caldo.

«Quando non riesci a gestire la palla, devi difendere in maniera diversa nella tua metà campo.

«Chiesa secondo me è un attaccante, da esterno si isola troppo e diventa solo un giocatore di partenza. E stato bravo a giocare vicino a Vlahovic, stanno migliorando, deve migliorare ancora in fase di non possesso. Deve fare 14-16 gol a stagione, è riduttivo farlo giocare esterno».

«Cambiaso non è stata una sorpresa, è un giocatore molto intelligente. È l’ideale con Chiesa».

«Per la Juventus la Champions è una mancanza importante. Ci mancherà, non lo nego. Tutti dicono che è bello il vantaggio di fare una partita una volta alla settimana, io dico che avrei voluto il vantaggio di giocare ogni tre giorni e contro le squadre più forti. Dobbiamo vedere questa mancanza come un’opportunità. Stasera bel primo tempo, nel secondo tempo abbiamo fatto le cose a metà».

«Bisogna sfruttare al massimo le caratteristiche dei propri giocatori, per mantenere baricentro alto c’è bisogno che i calciatori corrano tanto e pressino. Abbiamo vinto una partita, rimaniamo coi piedi per terra. C’è da lavorare e da sfruttare le caratteristiche dei giocatori».

«Vlahovic ha fatto una buona partita, veniva da un periodo in cui ha giocato poco. Quando c’è da recuperare palla, funziona subito».

