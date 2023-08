A Frosinone ha più chance di giocare Cajuste che Natan (Gazzetta)

A Frosinone sabato dovrebbe giocare Juan Jesus in coppia con Rrahmani. Il neoacquisto svedese in ballottaggio con Elmas

Cajuste o Elmas a Frosinone? Tra due si gioca, è campionato. Alle 18.30 il Napoli esordirà da campione d’Italia a Frosinone. Che formazione schiererà Garcia? Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Ed è molto probabile che dopodomani all’esordio Garcia schiererà un “vecchio “Napoli, cioè senza alcuno dei due nuovi acquisti arrivati da pochi giorni. E più del brasiliano Natan – cui probabilmente sarà preferito in questa fase il più esperto connazionale Juan Jesus – ha probabilità di giocare lo svedese Jens Cajuste, che ha mostrato duttilità e spirito di adattamento alla sua prima uscita in azzurro. E, considerando la difficoltà di recuperare in tempo per Frank Anguissa, lo svedese è in ballottaggio con il macedone Eljif Elmas, naturalmente più “dentro” i meccanismi di squadra.

È probabile che vedremo durante la gara Giacomo Raspadori esterno destro del tridente.

