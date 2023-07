Zimmermann: «Doping nel ciclismo? Tutto ciò che non è proibito dalla Wada è permesso, stop»

Il ciclista tedesco alla Sueddeutsche: «Anche nella nostra squadra è normale che si prendano delle pillole. Non mi sento in colpa per averlo fatto».

La Sueddeutsche intervista il ciclista professionista tedesco Georg Zimmermann, al suo terzo Tour di Francia. Parla del Tour.

«Fantastico. La pista è fantastica, il tempo pure e naturalmente Pogacar e Vingegaard fanno la loro parte per rendere questo un grande spettacolo. Questa è uno dei più bei Tour che abbia mai visto».

Ci sono stati diversi incidenti causati dagli spettatori. A Zimmermann viene chiesto se il problema non sia peggiorato.

«Peggiorato non direi. Prima di tutto, sono felice di ogni spettatore che viene ad assistere. Bisogna distinguere le cadute che capitano perché pochi dei milioni di spettatori a bordo pista commettono un errore. Bisogna riconoscere che la maggior parte degli spettatori ci rispetta e rimane un passo indietro. Solo pochi fanno cose che non vanno. Ma mi dà molto fastidio quando abbiamo difficoltà a raggiungere gli autobus dopo la destinazione. Gli spettatori pensano logicamente dopo l’evento: ‘ora vado a casa’ e non tengono vie libere per noi».

Auto e pedoni bloccano spesso le vie di uscita. Zimmermann spiega:

«L’ho già detto in passato: i calciatori non devono attraversare la Curva Sud prima di poter fare la doccia. La cosa grandiosa del nostro sport è che si svolge su strade pubbliche e all’aperto e che tutti possono guardare senza dover acquistare un biglietto. Ma un po’ più di controllo e considerazione per i ciclisti sarebbe già piacevole».

Zimmermann parla di doping. Alcune squadre usano i chetoni, non vietati ma sconsigliati dalla Federazione Mondiale Rad. Gli viene chiesto cosa ne pensa.

«I chetoni sono di nuovo fuori. Non conosco quasi nessuno che li usi. Per me c’è un principio molto semplice: c’è una lista di sostanze proibite dalla Nada e tutto ciò che non è proibito è permesso, fine della discussione. Se i chetoni vengono utilizzati e sono consentiti, va bene per me. Potrei anche ordinare chetoni o concordare con il mio Team che mi piacerebbe provarli».

Zimmermann aggiunge:

«Mi ripeto: c’è una lista chiara di sostanze che sono vietate e tutto ciò che non è scritto in quella lista è permesso. Anche nella nostra squadra è normale che si prendano delle pillole. Non mi sento in colpa per averlo fatto».

