Walter Sabatini sarà consulente dell’Athletic Club, nella serie D brasiliana

Lo scrive il sito brasiliano Itatiaia. Si occuperà dei rapporti con i club europei e della compravendita dei giocatori. E’ fermo da giugno 2022

L’ex direttore di Roma, Inter e Salernitana, Walter Sabatini, torna in campo come consulente dell’Athletic Club, squadra brasiliana che milita nella Serie D brasiliana e si trova nello stato di Minas Gerais. Lo scrive il sito brasiliano Itatiaia, che lo presenta così:

“L’arrivo di Sabatini rientra nell’intenzione della dirigenza di espandere il marchio dell’Esquadrão de Aço. Il nuovo consulente sarà responsabile dell’introduzione dell’Athletic nei club europei e della negoziazione dei giocatori. Il club di São João del-Rei è stato campione degli interni del Minas Gerais nelle ultime stagioni ed è classificato per la seconda fase della Série D. In Italia, Walter Sabatini è noto per trovare giocatori in mercati alternativi. Edinson Cavani, per il Palermo, Mohamed Salah, Medhi Benatia, Radja Nainggolan, per la Roma, sono alcuni dei giocatori “trovati” dal nuovo consulente del club proveniente dall’interno del Minas Gerais”.

L’ultimo incarico di Sabatini è stato quello di direttore sportivo della Salernitana. Abbandonò il club nell’estate 2022, dopo pochi mesi in Campania per delle divergenze con il presidente Danilo Iervolino sulla commissione degli agenti di alcuni giocatori.

