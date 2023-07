Tousart niente Napoli, è a un passo dall’Union Berlin per 7 milioni di euro (L’Equipe)

Per il quotidiano sportivo francese, Tousart – gradito a Garcia – dovrebbe rimanere a Berlino ma cambiare squadra: dall’Hertha all’Union

Sta per sfumare Tousart al Napoli. Almeno secondo quanto scrive L’Equipe. Il quotidiano sportivo francese informa che il centrocampista transalpino (che i quotidiani davano come tra i calciatori preferiti da Garcia), 26 anni, in forza all’Hertha Berlino, starebbe per trasferirsi all’altra squadra della città del fu muro. L’Hertha è retrocesso mentre l’Union giocherà la Champions. Il centrocampista, che ha giocato cinque anni al Lione dove ha lavorato con Garcia, è considerato vicino al trasferimento. Scrive L’Equipe:

Ci sono ancora alcuni dettagli da risolvere, ma l’importo del trasferimento dovrebbe essere di circa 7 milioni di euro bonus compresi, con una grande percentuale sulla rivendita. L’ex giocatore del Lione dovrebbe firmare un contratto di tre anni con un ulteriore anno come opzione.

L’Equipe scrive che

Tousart è stato oggetto di forte interesse da parte del Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata