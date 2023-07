Spalletti ha rifiutato un’offerta araba perché Giuntoli vuole portarlo alla Juve

Secondo Footmercato, il tuo ds bianconero ha in programma di portare il tecnico di Certaldo in panchina per la prossima stagione 2024-25

«Ma quale anno sabbatico nessuno però mi ha mai cercato» Il ritorno in panchina? Si vedrà. S’arrabbia con chi gli parla dell’anno di riposo: «Mai detto».

Questo ha riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport su Luciano Spalletti, sul futuro delle tecnico del Napoli che ha detto di aver lasciato la squadra per il troppo amore. Ma oggi Spalletti è pronto a ripartire e non ha alcuna intenzione di restare fermo.

Footmercato però smentisce lo stesso Spalletti e riporta che il tecnico di Certaldo avrebbe potuto trovare già casa se avesser accettato l’offerta arrivata dall’Arabia

Ultimo ad essere stato corteggiato da Al-Ahli, il tecnico italiano Luciano Spalletti. Che desideroso di vivere un anno sabbatico dopo la sua stagione di successo sulla panchina del Napoli, ha rifiutato la proposta.

L’offerta, uscita già un mese fa, si aggirava intorno ai 15-20 milioni a stagione. Ma la testata di mercato francese si spinge oltre e sottolinea come Spalletti abbia rifiutato i profumi d’oriente per un altro progetto ben preciso

l’allenatore di 64 anni ha un’idea in testa. Sa di essere corteggiato dal nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, che vorrebbe vederlo in panchina per la prossima stagione (2024-2025).

