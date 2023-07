Si intravede il Napoli di Garcia: Kvara come Gervinho e Di Lorenzo come Maicon (CorSport)

Interessante anche la posizione di Raspadori, utilizzato a destra nel tridente con Osimhen e il georgiano

Dopo qualche allenamento del Napoli a Dimaro e la prima amichevole (quella contro la Spal) in cui si sono rivisti in campo i titolari, il Corriere dello Sport analizza le novità del gioco di Rudi Garcia. Il modulo utilizzato dal nuovo allenatore del Napoli è un 4-3-3 che diventa 4-5-1 in fase difensiva. Garcia predilige un possesso palla meno prolungato e sembra incline a sviluppare il gioco e le incursioni soprattutto dalla fascia sinistra, quella di Kvaratskhelia. Il CorSport scrive:

“Il lato di Kvaratskhelia: un po’ come accadeva ai tempi della Roma con Gervinho, una spada che colpiva e infilzava. Kvara a sinistra e Di Lorenzo a destra, un’ala vera che parte sul binario e scambia con l’esterno alto: stile Maicon della Roma, una sorta di regista del cambio di passo sulla fascia. E ancora: aggressione alta della difesa e inserimenti della mezzala di turno, con servizio dagli esterni. Non è un caso che Zielinski abbia ricamato l’assist e Anguissa abbia segnato il gol del pareggio con la Spal. Poi, beh, quasi scontato: la ricerca della profondità, della felicità, con Osimhen”.

Kvara come Gervinho.

“Kvara che con la Spal ha battuto angoli e punizioni: novità assoluta. E ancora: scambi stretti con Zielinski, un po’ la chiave dei cambi tattici, l’uomo della rifinitura che sa attaccare lo spazio e strappare. Gioco nello stretto, triangoli e manovra a due tocchi (massimo) e poi in verticale: Osi è il maestro dell’ultima voce. Ma sarà anche il perno: le esercitazioni spalle alla porta in allenamento, dai e vai, sono un po’ la sintesi di una variabile tattica che prescinde dalla profondità”.

Tra le novità più interessanti del Napoli di Garcia c’è la posizione di Raspadori

“Rudi ha parlato di varianti, di capacità di cambiare il sistema in corsa e di adattabilità. E forse la prova con la Spal di Jack a destra nel tridente con Osi e Kvara è una di quelle soluzioni possibili per il futuro che va al di là dell’assenza di Lozano nel caso specifico. Per ricavare nuovi spazi a un giocatore veloce, rapido contro l’uomo, bravo tecnicamente, a rifinire e chiudere”.

