Sangiuliano è sempre in Campania, ha già cominciato la campagna elettorale per la Regione (Il Fatto)

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è sempre in Campania. Secondo il Fatto quotidiano perché sta preparando la sua candidatura tra due anni alla Regione Campania.

Un nastro a Pompei, un festival a Positano, una lectio magistralis a Napoli. Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano è particolarmente attivo nella “sua” Campania, dove è richiestissimo a inaugurazioni e cerimonie varie. Il tutto sta però assumendo contorni grotteschi: ogni quattro-cinque giorni Sangiuliano ha qualcosa da celebrare nella terra in cui è candidato in pectore del centrodestra alle prossime Regionali (mancano un paio d’anni, ma i partiti si stanno già organizzando), sponsorizzato soprattutto da Fratelli d’italia. Ergo: le attività legate al ministero gli consentono un tour elettorale in largo anticipo, col vantaggio (in caso di eventi istituzionali) di usufruire di strutture, status e portafoglio gentilmente concessi dal ministero stesso.

Basta sfogliare all’indietro le pagine dell’agenda di Sangiuliano per accorgersi della sua onnipresenza in Campania. Anche volendosi limitare all’ultimo mese e mezzo, c’è da perdersi dietro ai continui viaggi a Napoli – la sua città e dintorni.

