Psg, clamoroso striscione contro Vlahovic: ‘Ti tagliamo le tre dita’

Il messaggio contro l’attaccante è stato appeso fuori dal Parco dei Principi, il riferimento è al gesto da lui utilizzato delle 3 dita rivolto al cielo che inneggia alla Grande Serbia

Continuano i problemi in Francia. Dopo la burrasca tra il Psg e Mbappé che porterà con molte probabilità alla rottura tra i due quest’estate, e le conseguenti contestazioni dei tifosi, è arrivato oggi un messaggio piuttosto chiaro degli ultras parigini.

“Vlahovic, a Parigi ti tagliamo le tre dita!” firmato ultras del PSG, questo il messaggio contenuto da un o striscione appeno fuori dal Parco dei Principi

Non è ancora neanche iniziata non solo l’avventura, ma addirittura la trattativa per portare al Paris Saint Germain l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic che già emergono i primi problemi di origine ambientale con i tifosi più accaniti del club parigino che non gradiscono le esternazioni politicizzate fatte in passato dalla punta serba. Il riferimento è chiaramente di matrice politica in quanto in passato l’attaccante serbo si è mostrato con il segno delle 3 dita rivolto al cielo che inneggia alla Grande Serbia (Dio, Patria e Zar). Un simbolismo che appartiene all’ala di destra della Serbia che tende a non riconoscere il Kosovo e i suoi confini.

E il gesto di Vlahovic sembra non piacere ad alcuni tifosi del Psg, i più accaniti, che hanno deciso di mandare un messaggio all’attaccante in vista del suo possibile approdo a Parigi che aprirebbe la strada a Lukaku alla Juventus.

