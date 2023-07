«Oggi i giovani non si dopano, temono per la salute ma soprattutto per i soldi»

Gotzmann, decano dell’anti-doping tedesco, alla Süddeutsche: “Ogni caso è una catastrofe umana, il mio grande caso è stato Ben Johnson”

Andrea Gotzmann ha 65 anni, è un decano della lotta al doping, discepolo del professor Manfred Donike, il principale scienziato della Germania Ovest che si è occupato del tema da ex ciclista professionista e dopato condannato. Dal 2011 dirige l’Agenzia nazionale antidoping (Nada) tedesca. Andrà in pensione a fine luglio. La Süddeutsche Zeitung l’ha intervistato, visto che dopo il Tour de France il tema è tornato d’attualità. Dice che Ben Johnson (risultato positivo ai Giochi del 1988 a Seoul dopo la medaglia d’oro sui 100 metri) è stato per lui “il caso supremo”.

“Ricordo come abbiamo preparato il laboratorio a Seoul. Fu quella la fase in cui il professor Schänzer condusse ricerche metaboliche sugli steroidi. Fino a un anno o due prima di Seoul, nessuno sapeva come vengono espulse queste sostanze. Era necessaria una ricerca di base per mostrare come ciò che viene ingerito o iniettato viene metabolizzato nel corpo. Allora era possibile a Seoul. È stato un caso molto grande e importante per me perché ha dimostrato quanto sia importante la scienza e che devi sempre apportare modifiche all’analisi”.

Fu beccato Johnson, ma la tesi che a Seul fosse stato scelto lui per non infastidire gli altri, soprattutto i potenti americani, Florence Griffith-Joyner e Carl Lewis su tutti, ha credito ancora oggi.

“Era la prima volta che c’era uno scandalo così grande alle Olimpiadi, all’epoca non eravamo preparati a questo, né in termini di media né in termini di gestione. Credo che il nostro atteggiamento nei confronti della somministrazione dei medicinali sia complessivamente cambiato. C’è stato un cambiamento in una direzione diversa, almeno nei paesi occidentali. Ma la discrepanza a livello mondiale è ancora molto ampia, come ci ha mostrato lo scandalo doping russo”.

“Ogni caso di doping è una catastrofe umana. E devi distinguere tra gli sport e anche le generazioni. Ora abbiamo una generazione di atleti completamente diversa che è cresciuta con la Nada. Lo noto nelle conversazioni con atleti giovani e sicuri di sé che praticano il loro sport in modo pulito, che non vogliono essere imbrogliati, né in Germania né a livello internazionale. Certo, non sono solo i danni alla salute che i giovani temono. Molto più importanti sono le grosse perdite finanziarie“.

Gotzmann dice che il sommerso è enorme: “Dieci anni fa, negli studi relativi ai Campionati mondiali di atletica leggera e ai Giochi panarabi, rispettivamente il 30 e il 45 per cento ammetteva il doping. In un sondaggio condotto da German Sports Aid tra gli atleti della squadra tedesca, il 5,9% ha dichiarato di drogarsi regolarmente e oltre il 40% non ha risposto alla domanda. Se assumiamo il dieci percento degli atleti della squadra tedesca, sarebbero dai 400 ai 500 dopati. Ma la Nada non becca quasi nessuno, nella migliore delle ipotesi sanziona 20 o 25 atleti all’anno, la maggior parte dei quali nessuno lo sa”.

