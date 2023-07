Napoli, test medici a Castel Volturno, poi tattica e atletica. Domani la partenza per Dimaro

Il report della seduta pomeridiana della squadra di Garcia. Domattina, prima di partire, un altro allenamento

Il Napoli ha svolto una seduta di allenamento pomeridiana nel centro sportivo di Castel Volturno. Il club ha pubblicato il report sul proprio sito. Sono stati effettuati ancora test medici e fisici sui giocatori presenti, poi tattica e atletica. Domani la squadra partirà per il Trentino, per iniziare il ritiro estivo a Dimaro. Prima, ci sarà una nuova seduta di allenamento a Castel Volturno.

Di seguito il report della seduta del pomeriggio:

Pomeriggio di test e allenamento in campo per gli azzurri all’SSCN Konami Training Center. Parte del gruppo ha concluso i test medici e fisici di questa mattina. A seguire tutti i presenti hanno svolto sessione di allenamento in campo. Dopo una prima fase di esercitazioni tecniche a gruppi e individuali, i ragazzi hanno svolto lavoro di corsa. Gli azzurri si ritroveranno domani mattina per la sessione di allenamento mattutina prima della partenza per Dimaro-Folgarida.

