Napoli-Spal (LIVE) 0-0 primo tempo, al 35esimo esce Mario Rui

La coppia centrale Ostigard -Juan Jesus. Primo tempo senza grandi emozioni. Due tiri, uno di Simeone e l’altro di Folorunsho

Napoli-Spal, nel primo tempo al 35esimo esce Mario Rui, non si capisce se per precauzione o per un leggero infortunio. Al suo posto Olivera. Una sola azione di rilievo del Napoli, con un tiro del Cholito Simeone respinto dal portiere spallino Alfonso. Altro tiro da fuori, di Folorunsho, fuori.

Napoli-Spal, secondo amichevole a Dimaro. Il Napoli comunica la formazione. La coppia centrale sarà composta da Ostigard e Juan Jesus. Folorunsho stavolta a centrocampo. In mezzo al campo anche Demme. Capitano ancora Mario Rui.

NAPOLI: Gollini; Zanoli, Ostigard, Jesus, Mario Rui; Folorunsho, Demme, Elmas; Politano, Simeone, Zedadka.

Allenatore: Garcia

SPAL: Alfonso; Dickmann, Peda, Arena, Tripaldelli; Parravicini, Murgia, Celia; Orfei, Antenucci, D’Orazio.

Allenatore: Di Carlo

