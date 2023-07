Napoli-Anaune 6-1: il primo gol della stagione è di Politano su rigore, segna anche Olivera

La prima amichevole della stagione a Dimaro. In gol, oltre a Politano, anche Vergara, Cioffi, Saco, Iaccarino e Olivera

La stagione del Napoli riparte con la prima amichevole contro la Anuane. Rudi Garcia mette in campo il suo 4-3-3 con tanti giovani insieme ai veterani Juan Jesus, Mario Rui e Politano.

Il Napoli ovviamente domina. Colpisce due pali e va in vantaggio al 20esimo con Politano su rigore per fallo su Vergara.

È lo stesso Vergara a siglare il raddoppio su assist di Ambrosino in azione di alleggerimento, diciamo anche contropiede.

A inizio ripresa gol di testa di Cioffi. E rigore del 3-1 di Biscaro.

Al 57esimo 4-1 Napoli con gol di Saco di sinistro.

In mezzo al campo si rivede Demme, insieme a Vergara (lo scorso anno alla Pro Vercelli in Serie C) e Spavone.

Al 68esimo 5-1, Olivera appoggia per Iaccarino che segna con un tiro preciso e potente il quinto gol per il Napoli.

L’ultimo gol arriva all’89esimo, lo segna, per il Napoli, Olivera. Il terzino calcia e il pallone gli viene rimpallato. Olivera lo becca di rimando in faccia e la palla finisce in rete.

Non disputeranno l’amichevole gran parte degli azzurri i protagonisti dello scudetto: Meret, Gollini, Lozano, Zielinski, Ostigard, Simeone, Osimhen, Zedadka, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

Di seguito la formazione ufficiale.

Napoli (4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui (cap); Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. All. Garcia. A disposizione: Turi, Idasiak, Obaretin, Olivera, Saco, Marchisano, D’Avino, Cioffi, Marranzino, Russo, Iaccarino, D’Agostino

📃 La formazione della nostra prima amichevole a Dimaro 👇#NapoliAnaune 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/zKWjLpiwCA — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 20, 2023

L’Anunane si schiera così:

Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Morano. A disposizione: Souza Krueger, Belfanti, Cressotti, Stankov, Buzura, Berti, Prantil, Orsini, Rizzi

