Meluso: «Non so ancora come puntellare il Napoli, dobbiamo capire cosa fare, dove andare»

Nella sua prima conferenza stampa da direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso ha chiarito più volte di essere appena arrivato e di non avere ancora chiare le necessità del club nell’ottica di rinforzare la squadra.

A Meluso è stato chiesto se si è già confrontato con Garcia e se ha un’idea di come puntellare la squadra. Ha risposto:

«Non ancora, dobbiamo fare delle riunioni e capire meglio cosa fare e dove andare, cosa migliorare e cosa tenere ben stretto, sono ragionamenti che faremo successivamente, sono arrivato da due giorni».

Meluso si è posto sulla stessa lunghezza d’onde di Garcia quando ha detto che terrebbe tutti in squadra ma ha anche aggiunto che occorre capire quali sono le dinamiche interne al club.

«E’ evidente che terrei tutti, ma bisogna vedere le dinamiche interne, solo dall’interno si vedono certe dinamiche».

Meluso ha risposto anche ad alcune domande sui singoli, anche se in modo vago. Su Osimhen:

«Sono appena arrivato, so che se riusciamo a tenerlo è una gran cosa, fa la differenza, ce ne sono pochi come lui, ma sono appena arrivato e valuteremo piano piano con tutti i dirigenti. Tutte le decisioni si prendono insieme».

Meluso ha risposto anche ad una domanda su Kim al Bayern Monaco:

«Sono appena arrivato, da lunedì inizieremo a fare riunioni, ma non sono stati con le mani in mano e Micheli e Chiavelli sono andati avanti col lavoro. Ora c’è una voce in più, ma Kim sicuramente andrà sostituito e ci lavoreremo».

