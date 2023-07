Lukaku prova ancora a ricucire con l’Inter, ma lo spogliatoio è contrario (Gazzetta)

Molti compagni hanno provato a sentirlo al telefono nei giorni del caos e lui si è negato. Fino a tre giorni prima del tradimento ingannava l’Inter via Whatsapp

Le manovre di Lukaku e del suo entourage per provare a capire se ci sono i margini per ricucire il rapporto con l’Inter continuano, ma il club nerazzurro è irremovibile. Soprattutto perché ad avercela con Lukaku non è solo il presidente Zhang, ma anche l’intero spogliatoio. La Gazzetta racconta di ripetuti tentativi da parte del belga di sanare la rottura con l’Inter.

“No grazie. Lascia stare Romelu, non chiamare neppure, non è il caso. Il muro è alto, altissimo, stavolta invalicabile. Perché il telefono, Lukaku, avrebbe dovuto usarlo nei modi e nei tempi corretti. Adesso non ha più senso, quel che sta provando a fare chi gli sta intorno, ovvero tentare di capire se c’è lo spazio per ricucire, per rimettere insieme i pezzi del puzzle. E invece no. E invece è tutto per aria. Tanto che si può raccontare anche un retroscena, legato agli ultimi giorni: lo spogliatoio dell’Inter è fortemente indispettito con l’ex compagno. E non accetterebbe il rientro del belga nel gruppo”.

Il club lo sa bene, dunque non c’è margine per una retromarcia.

“Da capitan Lautaro in giù, tutti sono rimasti delusi dal comportamento di Lukaku. Alcuni di loro hanno anche provato a mettersi in contatto con lui, nei giorni del caos, ma lui si è negato ripetutamente. Non ha risposto al telefono neppure a loro, alle persone con cui aveva condiviso tutto fino a pochi giorni prima”.

Intanto, l’entourage di Lukaku prova a riallacciare i rapporti.

“gli uomini intorno a Lukaku – gli stessi che adesso lanciano esche in giro per capire se si può in qualche modo ripartire”.

La Gazzetta racconta del modo in cui Lukaku ha ingannato i dirigenti dell’Inter.

“Come fidarsi ancora di una persona che fino a tre giorni prima del voltafaccia e del giochino scoperto dai dirigenti dell’Inter, agli stessi dirigenti inviava via whatsapp un report giornaliero dei suoi allenamenti in vacanza al mare, con tanto di foto e video allegati? Diceva e mostrava di sudare per l’Inter: così non era, l’hanno dimostrato i fatti. E così non potrebbe essere nuovamente”.

