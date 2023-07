L’Inghilterra batte 1-0 Haiti, il Telegraph critica: “Difesa sciatta, squadra arrugginita”

Segna Stanway su calcio di rigore. Sotto accusa anche l’attaccante di origini italiane Alessia Russo: “non è riuscita a incidere”

Oggi è cominciato il Mondiale dell’Inghilterra, con la vittoria per 1-0 contro l’Haiti. La squadra di Sarina Wiegman, favorita per arrivare almeno tra le prime 4 della competizione, si impone con un calcio di rigore segnato dalla centrocampista del Bayern Monaco Stanway al 29esimo. Dure critiche per le campionesse d’Europa, che secondo i bookmakers avrebbero dovuto vincere con molti più gol di scarto, soprattutto perché l’Haiti si trova al 53esimo posto del ranking Fifa. Il Telegraph scrive:

“La squadra inglese è parsa arrugginita, poco convincente, ma ha fatto abbastanza per battere le debuttanti della Coppa del Mondo dell’Haiti. La maggior parte delle calciatrici inglesi non giocava un match competitivo da 56 giorni, le più creative non hanno contribuito a dovere, in particolare nel primo tempo. I bookmakers avevano previsto una pesante vittoria dell’Inghilterra ma hanno giocato contro una squadra che sembrava nettamente superiore al loro ranking. Ci sono, inoltre, stati problemi frequenti di una difesa sciatta. L’Haiti stava addirittura per pareggiarla con la loro attaccante Roselord Borgella, con l’Inghilterra che anche in questa azione si è dimostrata poco convincente.”

Tra le “delusioni” di questa partita, sicuramente Alessia Russo, l’attaccante di origini italiane neo acquisto dell’Arsenal, che l’anno scorso agli Europei fu tra le calciatrici più incisive:

“Non è riuscita a incidere. Theus ha prodotto due impressionanti salvataggi nel secondo tempo per contrastarla”.

