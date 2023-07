L’Al-Hilal vuole Verratti ma 30 milioni sono pochi per il Psg

Sull’Equipe. L’italiano non è più incedibile, il Psg ha già provato a inserirlo nella trattativa col City per Bernardo Silva

L’Arabia Saudita vuole anche Verratti. Come riporta l’Equipe:

“Al-Hilal per il momento ha cercato soprattutto di convincere il giocatore e le trattative con il Psg sono state minime. Il club della capitale potrebbe essere disposto a muoversi, ma con questa offerta da 30 milioni di euro siamo lontani da un’intesa, sapendo che il Paris punta ancora a reclute di alto livello. Considerato un elemento di valore da Al-Khelaïfi, Verratti non è però più percepito come intoccabile. Luis Campos lo ha offerto il mese scorso al Manchester City nelle trattative per Bernardo Silva”.

Il Psg chiedeva anche cento milioni per lui.

Quella con Verratti non è l’unica trattativa in corso, qualcuna si è anche già conclusa. Tuttavia, come sottolinea anche l’Equipe, al momento non c’è una vera intesa tra il Psg e l’Al-Hilal perché il giocatore è ancora sotto contratto dai parigini per un anno. Verratti avrebbe aperto al trasferimento e accettato il contratto degli arabi, ma niente è ancora ufficiale.

