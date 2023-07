La giornata di calciomercato (live): un club saudita offre a Lautaro un quadriennale da 240 milioni

Lo scrive Tyc. Non si conosce il nome del club. L’Inter non ha ancora ricevuto offerte concrete per l’argentino

La giornata di calciomercato di oggi venerdì 21 luglio:

Ore 11.16 – Caprile al Napoli fino al 2028, andrà in prestito per un anno all’Empoli

Nicolò Schira: Fatto fatto e confermato! Elia Caprile a Napoli da Bari. Contratto fino al 2028. Pratiche completate. Giocherà per l’Empoli in prestito in questa stagione.

Ore 11 – Un club saudita offre a Lautaro un quadriennale da 240 milioni

Secondo quanto riporta Tyc, un club saudita avrebbe contattato Lautaro Martinez per convincerlo a trasferirsi in Arabia Saudita durante la finestra di trasferimento estiva. L’Inter non ha ricevuto offerte concrete per l’argentino. Non si conosce il nome del club, ma si parla di un quadriennale molto ben pagato: 60 milioni a stagione, ovvero 240 milioni per quattro anni.

Ore 10 – Mané tratta con l’Al-Nassr

Fabrizio Romano: Sadio Mané ha accettato di negoziare i termini del suo passaggio al campionato saudita. L’Al Nassr è al lavoro per portarlo a termine. Mané era intenzionato a restare, ma il Bayern sta spingendo per trovare una soluzione e separarsi. Sadio ora sta prendendo seriamente in considerazione l’Arabia Saudita, negozierà i termini del contratto con Al Nassr.

Sadio Mané has accepted to negotiate terms of his move to Saudi league — Al Nassr, working to get it done 🟡🔵🇸🇦 Mané wanted to stay but Bayern are pushing to find a solution & part ways. Sadio now seriously considering Saudi, he will negotiate contract terms with Al Nassr. pic.twitter.com/eCrgZ2OSIv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

Ore 6.07 – Zielinski ha rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli, Sarri lo vuole alla Lazio

Nicolò Schira: Piotr Zielinski ha rifiutato l’offerta dell’Al-Ahli (contratto fino al 2026 con uno stipendio di 12 milioni l’anno. Il Napoli ha offerto un prolungamento del contratto con uno stipendio più basso, mentre Sarri lo vuole alla Lazio per sostituire MilinkovicSavic. Se non rinnova, il Napoli lo vende (vogliono almeno 25 milioni).

Piotr #Zielinski has turned down #AlAhli’s bid (contract until 2026 with a salary of 12M/year). #Napoli have offered a contract extension with a lower salary, while #Sarri wants him at #Lazio to replace MilinkovicSavic. If he doesn’t extend, Napoli’ll sell him (want 25M at least) — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 21, 2023

