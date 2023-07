Kim è a Monaco, dovrebbe unirsi al Bayern in serata

Kim Minjae è arrivato in Germania, a Monaco. Secondo quanto scrive su Twitter Florian Plettenberg, il difensore sudcoreano dovrebbe unirsi al Bayern Monaco in serata. Non è ancora certo che accadrà, ma questo è il piano.

Plettenberg scrive:

“Kim Min-Jae dovrebbe unirsi alla squadra stasera. Nel suo campo di addestramento al Tegernsee… Non è ancora chiaro al 100%, ma questo è il piano. È già arrivato a Monaco!”.

Min-Jae #Kim is expected to join the team tonight. In their training camp at the Tegernsee… 🏞️

It’s not 100 % clear yet, but that‘s the plan.

➡️ He has already arrived in Munich! @SkySportDE 🇰🇷 pic.twitter.com/AxsekEBv0x

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 18, 2023