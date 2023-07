Il Napoli ufficializza l’acquisto di Caprile: andrà in prestito all’Empoli

Caprile arriva dal Bari dei De Laurentiis. Sarà in prestito all’Empoli fino al 30 giugno 2024

Il Napoli ha ufficializzato con un comunicato ufficiale pubblicato sul suo sito, l’acquisto di Caprile. Il giovane portiere, talento del Bari di De Laurentiis, sarà girato immediatamente in prestito all’Empoli. Nelle casse del Bari entrano circa 7 milioni di euro, con il 25% che andrà al Lens.

Di seguito il comunicato del club di De Laurentiis.

“La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Elia Caprile dalla SSC Bari. Il calciatore, in data odierna, è stato trasferito con la formula del prestito all’Empoli FC fino al 30 giugno 2024”.

Il portiere classe 2001 è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo campionato di Serie B con il Bari, che ha raggiunto i playoff e ha perso contro il Cagliari.

Il comunicato dell’Empoli:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile”.

Caprile, scrive Gianluca Di Marzio, firmerà un contratto quinquennale con il Napoli. Il prezzo del cartellino pagato al Bari sarà intorno ai 6-7 milioni, con il 25% che spetterà a Leeds, sua ex squadra in cui ha giocato dal 2019 al 2021. Sarà da subito a disposizione dell’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti.

Dopo una stagione in prestito alla Pro Patria in Serie C nella stagione 2021-22, Caprile era stato acquistato dal Bari nell’estate 2022 e ha giocato da titolare 43 partite nell’ultima stagione, tra Serie B e Coppa Italia.

