Il monito della Uefa: «Partite di campionato in contemporanea alle coppe dannose per il calcio»

La nota è stata emessa in occasione della presentazione della presentazione delle date delle prossime tre edizioni delle competizioni europee per club

La Uefa, il massimo organismo del calcio europeo, presieduto da Aleksander Ceferin, in occasione della presentazione delle date delle prossime tre edizioni delle competizioni europee per club: Champions, Europa e Conference League, ha voluto ribadire il concetto secondo cui far giocare nello stesso giorno partite nazionali e gare delle coppe europee è dannoso per il calcio stesso.

«Cogliamo l’occasione per ricordarvi che i principi fondamentali del calendario internazionale rimangono invariati: le partite delle competizioni nazionali non possono essere giocate nelle stesse date delle partite delle competizioni Uefa, a meno che circostanze eccezionali non lo richiedano»

Il riferimento alla nota della Uefa è chiaramente quanto accaduto la scorsa stagione quando, a causa dei funerali della regina Elisabetta II la Premier ha sospeso tutti gli incontri di campionato e questo ha causato che il match Arsenal-Manchester City non ha trovato altra collocazione se non mercoledì 15 febbraio dove erano previste le gare di andata degli ottavi di finale di Champions Borussia Dortmund-Chelsea e Brugge-Benfica.

«Questo per garantire il successo sia del calcio nazionale che delle competizioni Uefa per club. Comprendiamo che circostanze imprevedibili potrebbero comportare lo spostamento di una partita nazionale occasionale in una data di una competizione Uefa per club. Tuttavia, programmare partite di campionati o coppe nazionali in modo che coincidano direttamente con partite di competizioni Uefa per club, o viceversa, non è nell’interesse dei tifosi ed è dannoso per il calcio. Per favore, quindi, assicuratevi che queste date siano prese in considerazione dalla vostra associazione e/o dall’organizzatore della lega nazionale quando pianificherete il calendario delle competizioni nazionali». Calcio e Finanza riassume le date ufficiali della nuova Champions League, che prenderà il via a partire dalla stagione 2024/25. Si partirà tra il 9 e il 10 luglio 2024 con il primo turno di qualificazione, mentre la fase a gironi inizierà a settembre. Champions League date 2024 2025 – I turni preliminari A partire dal 2024/25 la Champions e le altre competizioni europee per club non si fermeranno. Si giocherà anche nel mese di gennaio e febbraio. Di seguito i turni preliminari: Primo turno di qualificazione – 9/10 luglio e 16/17 luglio 2024

Secondo turno di qualificazione – 23/24 e 30/31 luglio 2024

Terzo turno di qualificazione – 6/7 e 13 agosto 2024

Playoff – 20/21 e 27728 agosto 2024 Champions League date 2024 2025 – Fase a gironi Si passerà poi alla fase a gironi della manifestazione: Giornata 1 – 17/19 settembre 2024

Giornata 2 – 1/2 ottobre 2024

Giornata 3 – 22/23 ottobre 2024

Giornata 4 – 5/6 novembre 2024

Giornata 5 – 26/27 novembre 2024

Giornata 6 – 10/11 dicembre 2024

Giornata 7 – 21/22 gennaio 2025

Giornata 8 – 29 gennaio 2025 Champions League date 2024 2025 – La fase a eliminazione diretta Superata la fase a gironi, prenderà il via la fase a eliminazione diretta: Playoff – 11/12 e 18/19 febbraio 2025

Ottavi di finale – 4/5 e 11/12 marzo 2025

Quarti di finale – 8/9 e 15/16 aprile 2025

Semifinali – 29/30 e 6/7 maggio 2025

Finale – 31 maggio 2025 La UEFA ha comunicato anche la data della Supercoppa europea, che nel 2024 si disputerà mercoledì 14 agosto.

