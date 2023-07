Il ministro degli esteri ucraino: «La russa Smirnova ha giocato sporco, proprio come l’esercito russo»

Anche il ministro degli esteri Dmytro Kuleba è intervenuto sulla vicenda della schermitrice Olga Kharlan. Secondo Kuleba il comportamento della russa Smirnova rappresenta perfettamente quello dell’esercito russo sul campo di battaglia che agisce attraverso azioni “sporche”.

Alla fine del match di sciabola durante il Mondiale di scherma, la Kharlan si è rifiutata di salutare l’avversaria porgendole la sciabola. Il saluto nella scherma è obbligatorio ma dopo il Covid le cose sono cambiate. La russa Smrinova, per protestare contro l’atteggiamento della Kharlan, si è seduta al centro della pedana bloccandola per un’ora.

Il ministro ucraino su Twitter ha difeso la propria connazionale che ha mostrato dignità nel gareggiare in modo leale nonostante si trovasse di fronte alla Smirnova. Queste le parole di Kuleba che ha esortato la federazione internazionale di scherma a riconsiderare la squalifica della Kharlan:

«Anna Smirnova ha perso sul campo e ha deciso di giocare sporco con lo show della stretta di mano. È esattamente il modo in cui l’esercito russo agisce sul campo di battaglia. Olha Kharlan ha vinto la sfida e ha mostrato dignità. Esorto la federazione a ripristinare i diritti di Kharlan e a permetterle di continuare a competere».

Anna Smirnova lost the fair competition and decided to play dirty with the handshake show. This is exactly how Russian army acts on the battlefield. Olha Kharlan won the fair competition and showed dignity. I urge @FIE_fencing to restore Kharlan’s rights and allow her to compete. pic.twitter.com/ocGXoGxN30

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 27, 2023