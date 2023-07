I genitori di Djokovic vogliono che si ritiri: «Ha vinto tutto, la vita è anche altro»

Entrambi gli danno un anno ancora, al massimo due. Per il Telegraph ha pronta una carriera politica in Serbia

Il padre di Novak Djokovic, Srdjan, spera che Nole si ritiri dal tennis l’anno prossimo. “Penso che da tempo avrebbe dovuto smettere di fare questo lavoro estremamente difficile”, ha detto in un nuovo documentario dal titolo “Novak Djokovic – Untold Stories”.

Considerato che Rafa Nadal ha già annunciato che chiuderà la sua strepitosa carriera nel 2024, se Djokovic seguisse il consiglio di suo padre, avremmo la fine definitiva dell’era Big Four/Big Three, scrive il Telegraph.

Quando a maggio è stato chiesto a Djokovic del suo futuro, lui è rimasto sul vago: “Il desiderio c’è ancora, ma le cose possono cambiare rapidamente: ho 36 anni, sono pro da 20 anni”.

“Per quanto riguarda i miei desideri per lui – dice il padre nel documentario – li ha già esauditi tutti sette-otto anni fa. Il resto è un fantastico bonus. Il tennis è solo un segmento della sua vita, non tutta la sua vita. Mi aspetto che venga riconosciuto anche per le cose che farà dopo la fine della sua carriera, dopo che lascerà il mondo del tennis, cosa che spero accadrà il prossimo anno. Non è la fine, ma tra un anno e mezzo, diciamo. Penso che da tempo avrebbe dovuto smettere di fare questo lavoro estremamente difficile. È fisicamente e mentalmente molto impegnativo: lui ci si dedica completamente da 30 anni e non toglie il piede dall’acceleratore, non c’è molto tempo per altre cose nella vita”.

La madre di Djokovic, Dijana, dice che suo figlio ha ancora un altro anno o due davanti: “Dipende tutto da lui. Ma per quanto mi riguarda può ritirarsi subito, ha vinto tutto”.

Djokovic è ovviamente entrato nella fase della sua carriera in cui può dedicarsi quasi esclusivamente ai quattro Slam. Questa settimana si è ritirato dall’imminente Toronto Open. Con ogni probabilità giocherà a Cincinnati come unico torneo di preparazione per gli US Open.

I risultati nei prossimi due Slam sul cemento influiranno moltissimo sulla pianificazione del futuro e di un eventuale ritiro. “Come e quando Djokovic si ritirerà – scrive il Telegraph – secondo molti osservatori intraprenderà una carriera politica in Serbia, dove i suoi indici di gradimento sono stratosferici”.

ilnapolista © riproduzione riservata