Hojlund: lo United ha offerto all’Atalanta 60 milioni, c’è già l’accordo con l’attaccante

Il Manchester United ha inviato all’Atalanta una proposta verbale di 60 milioni per l’attaccante Rasmus Hojlund. L’offerta comprende 50 milioni di euro di parte fissa e 10 di bonus. Il club ha già l’accordo con il giocatore, che piace anche al Psg, ma, appunto, Hojlund ha già scelto lo United. Lo scrive Fabrizio Romano su Twitter.

«Il Manchester United ha inviato la prima proposta verbale all’Atalanta per Rasmus Højlund per un pacchetto di 60 milioni di euro. La struttura dell’offerta è di 50 milioni di euro di parte fissa più 10 milioni di componenti aggiuntivi. L’Atalanta ha sempre voluto almeno 70 milioni di euro. Il Psg continua a insistere, ma c’è già l’accordo tra Hojlund e il Manchester United».

Hojlund è diventato il primo obiettivo del club come attaccante, dopo aver valutato anche Harry Kane e Victor Oismhen. Adesso è arrivata la prima offerta. Il Daily Mail scrive che il Manchester non potrà aumentarla di altri 10 milioni per arrivare alla cifra chiesta dall’Atalanta, per via delle restrizioni Fair Play finanziario.

Hojlund ha segnato 10 gol in 34 presenze con l’Atalanta la scorsa stagione, e ha segnato sei volte in sei partite per la nazionale danese.

Anche il Psg è interessato a reclutare l’attaccante, specialmente se dovesse perdere Kylian Mbappe. Tuttavia, nessun accordo è stato fatto con il giocatore e nessuna offerta è stata ancora avanzata all’Atalanta dai campioni di Francia.

