Gran Premio del Belgio, Verstappen fa il miglior tempo, ma la pole è della Ferrari con Leclerc  

Per l’ottava volta in questa stagione, Max Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo, in 1’46”168 al volante della sua Red Bull. Ma l’olandese due volte iridato non partirà comunque in testa al Gran Premio. Penalizzato per la sostituzione del cambio, Verstappen dovrà cedere cinque posizioni. Ad aprire la pista sarà Charles Leclerc. Il ferrarista dividerà la prima fila con Sergio Perez della Red Bull. Dietro di lui partiranno Lewis Hamilton (3°) e Carlos Sainz (4°).