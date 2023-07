Gol a giro della 18enne Caicedo la colombiana guarita da un tumore (oggi ha sconfitto la Germania)

La Colombia vince 2-1, le tedesche devono vincere contro la Corea per andare agli ottavi (la Corea è un incubo che torna per la Germania)

Un altro risultato clamoroso ai Mondiali femminili. La Germania ha perso 1-2 contro la Colombia. Fino al 90′ le squadre erano in parità sull’1-1, prima il gol della 18enne Linda Caicedo al 52′, poi il rigore concesso alle tedesche e trasformato da Popp all’89’ . Al 96′ il colpo di scena, Manuela Vanegas sfrutta un ottimo calcio d’angolo di Santos e insacca di testa alle spalle di Frohms.

La Germania spreca la possibilità di andare agli ottavi di finale con un turno d’anticipo e si giocherà tutto con la Corea del Sud che oggi ha perso contro il Marocco. I tedeschi rivivranno l’incubo vissuto in Russia dai colleghi uomini.

Già all’inizio del secondo tempo le cose non si sono messe bene per le tedesche. Per loro la partita si è messa in salita dopo lo splendido gol di Linda Caicedo. La giovanissima, cui era stato diagnosticato un tumore alle ovaie nel 2020, oggi si è presa la scena con un fantastico tiro a giro:

That is SENSATIONAL from Linda Caicedo 🔥

Colombia’s teenage sensation jinks between defenders before curling the ball into the far top corner🎯#FIFAWWC #GER #COL pic.twitter.com/g4eiLHRTL3

— BBC Sport (@BBCSport) July 30, 2023