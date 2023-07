Gli ultras dell’Ajax contro Sneijder: «Questo scemo schizofrenico non è gradito, se arriva sarà guerra»

Si vocifera di un suo ritorno al club come vice di Sven Mislintat. Ma il club “F-Dide” non lo vuole: il duro comunicato su Instagram

I tifosi olandesi non hanno preso bene il possibile ritorno all’Ajax di Wesley Sneijder come vice del tecnico Sven Mislintat. Il club “F-Dide”, zoccolo duro degli ultras olandesi gli ha fatto sapere che è meglio starsene a casa, altrimenti saranno guai. Sneijder ha giocato per la squadra di Amsterdam fino a quando non è andato al Real Madrid nel 2007 dove ha giocato per due anni. Una cosa che non è piaciuta ad alcuni tifosi locali, che ora non ne vogliono sapere del suo possibile ritorno.

Il club ‘F-Side’ ha annunciato in un comunicato su Instagram che il possibile arrivo dell’ex centrocampista è assolutamente sgradito. Non gli perdonano di aver organizzato la sua partita d’addio a Utrecht tre anni fa, nonostante non abbia mai giocato per quella squadra. Scrivono:

“Chiariamo subito: questo scemo NON è il benvenuto nel nostro club. Gli abbiamo chiarito più di tre anni fa che è persona non grata. Questo non vale per alcuni anni patetici, come i suoi due matrimoni falliti, ma per sempre. Wesley, anche se l’1% di tutte le voci sul tuo ritorno all’Ajax sono corrette, allora dimostri ancora di più che sei un idiota. Anche se fosse vero, sei uno schizofrenico”.

Il ‘F-Side’ trova incomprensibile che l’Ajax sia in trattativa con Sneijder per entrare a far parte dello staff tecnico, soprattutto tenendo conto del pessimo rapporto tra i tifosi e l’ex giocatore.

“Certo, c’è una situazione che condanniamo: l’arrivo di questo bastardo. Un grande giocatore dell’Ajax, Rinus Michels, una volta disse: ‘Il calcio è guerra’. Se arriva Sneijder, allora sarà guerra”.

