Giuntoli non fa Giuntoli: cosa c’entra il ds che ha scovato Kvara e Kim con Lukaku alla Juve? (Il Giornale)

Il belga è voluto da Allegri, più che dal diesse, che a Napoli è stato abile a scovare talenti. In bianconero Giuntoli deve cambiare modus operandi

Juventus schizofrenica: Allegri fa l’Allegri, Giuntoli non fa Giuntoli. Lo scrive Il Giornale, commentando le scelte di mercato del club bianconero: Vlahovic in vendita, Lukaku in ingresso. Cosa c’entra Giuntoli, artefice del Napoli dello scudetto con giovani talenti come Kim e Kvara, in operazioni del genere? Alla fine l’uomo forte della Juventus si conferma l’allenatore. E’ Allegri che ha voluto Lukaku, poiché pretende come sempre una squadra già pronta. Dall’ex direttore sportivo del Napoli ci si sarebbe aspettati altri acquisti, di prospettiva.

Il Giornale, con Domenico Latagliata, scrive che Giuntoli

“è chiamato a entrare nel mondo bianconero in punta di piedi introducendo pian piano un modus operandi diverso da quello utilizzato negli ultimi anni”.

Il 23enne Vlahovic è sul mercato, nonostante sia stato pagato circa 80 milioni meno di due anni fa. Ci è finito perché non ha mai legato troppo con Allegri e perché lo corteggia il Psg.

“Se i francesi si decideranno a fare arrivare a Torino più o meno la stessa cifra spesa dai bianconeri nel gennaio 2022, l’affare andrà in porto: la Juve reinvestirebbe poi circa metà di quanto incassato per fare arrivare Lukaku dal Chelsea a Torino. Operazione sensata? Sì, no, boh”.

I tifosi protestano e intanto bisognerebbe capire cosa c’entra Giuntoli in un’operazione del genere.

“Resterebbe poi da capire cosa c’entri Giuntoli con un’idea del genere, essendo lui lo scopritore di talenti più o meno sconosciuti eppur subito decisivi: da uno così, insomma, c’è da aspettarsi più l’arrivo di uno tra Hojlund (Atalanta, classe 2003) e David (Lille, 2000)”.

