Garcia, lavoro più tecnico e meno possesso rispetto a Spalletti (CorSport)

La preparazione atletica è simile, nell’intensità. Lunedì si vedrà in campo il suo primo Napoli, con il debutto dei nazionali

Il Corriere dello Sport racconta il metodo di lavoro di Rudi Garcia a Dimaro, in ritiro con il Napoli. Un lavoro più tecnico, con meno possesso palla rispetto all’era Spalletti.

“lavoro più tecnico e meno possesso, rispetto al recentissimo passato. Mentre la preparazione atletica, sebbene ognuno abbia i propri programmi, è piuttosto simile nell’intensità. Sia chiaro: non è un paragone con Spalletti e il suo staff e neanche un più sobrio parallelismo che comunque risulta antipatico: soltanto un racconto, la cronaca di quello che sta facendo con lui”.

Lunedì Garcia sarà impegnato con la seconda amichevole, contro la Spal. Sarà la partita di esordio per i nazionali, da Osimhen a Kvara, rientrati più tardi dei compagni nel ritiro in Trentino e dunque non impegnati giovedì con l’Anaune. Sarà la prima del vero Napoli targato Garcia.

ilnapolista © riproduzione riservata