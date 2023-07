Garcia ha già conquistato i giocatori del Napoli con la sua educazione e la sua fermezza (CorSport)

Il suo modo chiaro, cortese e fermo di dialogare con tutti piace alla squadra, che ha cominciato a seguirlo e ad apprezzarlo

Rudi Garcia ha già incantato tutti a Dimaro, scrive il Corriere dello Sport, grazie al suo stile, alla sua educazione ed anche alla sua fermezza.

“Rudi è già al centro del villaggio. Si è già preso il Napoli. Conquistato in un lampo, marchiato con il fuoco delle parole, delle domande, dei colloqui, del lavoro. La cortesia dei modi, arrotondata dal savoir-faire che gli scorre nelle vene per diritto di nascita, ma anche la fermezza: sa benissimo quello che vuole, monsieur Rudi Garcia. E non lo nasconde: enorme chiarezza, nella gestione dei rapporti e nei desideri di mercato o di altro tipo”.

Ieri Garcia ha parlato di nuovo di Osimhen, senza fare baccano né nascondersi.

«Osimhen vuole restare e tutti vogliamo che resti con noi. Voglio vederlo sempre felice. E se lui è felice farà una grande stagione».

Il quotidiano sportivo scrive:

“Rudi sa come si fa: ecco perché la squadra ha cominciato seriamente ad apprezzarlo”.

A Dimaro firma autografi e sorride alle foto dei tifosi e soprattutto lavora con impegno. E anche i giocatori lo seguono.

“I giocatori, comunque, hanno cominciato a seguirlo e ad apprezzarlo. A imparare qualcosa da lui nel corso dei colloqui personali. E come loro anche gli altri abitanti del pianeta azzurro: chiaro, cortese e fermo”.

