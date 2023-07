Garcia blinda l’allenamento del mattino: a Dimaro niente tifosi né stampa (CorSport)

Oggi nasce il nuovo Napoli, con il tecnico che ha iniziato a lavorare con il gruppo al completo. Da qui la scelta di blindare la seduta

Oggi il Napoli sarà impegnato nella prima amichevole di stagione, a Dimaro, contro l’Anaune Val di Non. Sarà la prima apparizione del Napoli di Garcia, anche se non saranno in campo i big, rientrati da pochi giorni dagli impegni con le rispettive nazionali. Per rivedere Osimhen, Kvara, Di Lorenzo, Lobotka, Meret, Rrahmani, Zielinski e gli altri bisognerà aspettare l’amichevole con la Spal in programma martedì.

Quello di oggi non sarà un test indicativo, ma si comincerà a vedere qualcosa del gioco di Garcia. Il tecnico ha deciso di blindare l’allenamento di questa mattina: non ci saranno né i tifosi né la stampa, scrive il Corriere dello Sport. Il tecnico studia il modo di schierare la squadra in campo, in previsione dell’inizio del campionato. Ecco perché non vuole dare troppi riferimenti preferendo lavorare in completa tranquillità e tenendo il gruppo lontano da occhi indiscreti. Dunque seduta del mattino chiusa a pubblico e a giornalisti. “Si fa il nuovo Napoli”, scrive il Corriere dello Sport.

“L’arrivo dei nazionali e dunque la possibilità di lavorare con il gruppo al completo, comunque, comincia a diffondere il profumo della verità. Lavori tecnico-tattici proiettati al campionato e alle coppe, per intenderci, roba seria; a tal punto da consigliare una seduta di allenamento blindata. In un solo concetto: Garcia ha deciso di svolgere la sessione mattutina di allenamento a porte chiuse. Non ci saranno tifosi e neanche la stampa: tutti fuori, signore e signori, si fa il Napoli”.

La partita con l’Anaune sarà trasmessa gratuitamente su Sky Sport Calcio.

