Garcia a Sky: «è riduttivo parlare di modulo»

L’allenatore continua a far capire che il 4-3-3 non è un dogma: «Quando attacchi e quando difendi non è lo stesso modulo di gioco»

Garcia a Sky

«Impressioni molto buone, già per i tifosi, per la presentazione della squadra era incredibile, c’era tanto entusiasmo. Poi è un piacere avere tutti i calciatori insieme. La parte principale del ritiro era lavorare molto sul piano fisico, vediamo domani sera l’ultima amichevole (contro la Spal, ndr) vediamo quale sarà la forma fisica, è giusto che siano molto stanchi. In questi casi va utilizzata intelligenza sul campo».

«Quando attacchi e quando difendi non è lo stesso modulo di gioco, è riduttivo parlare di modulo, I giocatori non devono fare solo il loro ruolo, devono essere complementari. Siamo lavorando sulla rotazione dei giocatori»

