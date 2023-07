Diritti tv, le ultime offerte non saranno ritoccate: la Serie A deciderà a ottobre

E’ stallo in Lega. Non sono state rese note le cifre delle ultime trattative private, che saranno vincolanti fino all’autunno

Niente, ormai in Lega è stallo sulle offerte per il prossimo ciclo dei diritti tv della Serie A. Secondo quanto scrive Calcio e Finanza, “nella riunione di oggi i club hanno deciso di prendersi tempo per valutare le proposte arrivate ieri da parte di Dazn, Mediaset e Sky: le offerte dei tre broadcaster saranno ancora valide infatti fino a metà ottobre, entro cui le società puntano a prendere una decisione“.

Nel corso dell’assemblea, durata poco più di mezzora, non sono state svelate le cifre. Ma è scontato ipotizzare che siano ancora inferiori alle aspettative. Ma soprattutto queste sono e queste saranno: non saranno più ritoccate, visto che la scadenza per le trattative private era fissata per il 2 agosto.

“L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi pomeriggio in videoconferenza trattando anche il tema dei diritti audiovisivi del campionato di Serie A per il periodo 2024 – 2029 – si legge la Lega nella nota – Ieri sera la Lega Serie A ha concluso il secondo round di trattative private con la ricezione delle offerte migliorative da parte dei tre broadcaster, Dazn, Mediaset e Sky. Come previsto dalle norme dell’Invito a Offrire, le offerte ricevute restano valide e vincolanti fino al prossimo 15 ottobre, nelle more la Lega Serie A e le Società continueranno a lavorare con l’obiettivo di massimizzare il valore dei propri diritti audiovisivi”.

Ora la Serie A è ad un bivio: a ottobre o accetterà le offerte presentate adesso, oppure si passerà all’apertura delle buste con le offerte da parte dei sei soggetti interessati alla creazione del canale di Lega.

