De Laurentiis a Garcia: «Che prometti ai tifosi?» E Garcia: «Prometto quel che promette il presidente»

Il tecnico francese sul palco di Dimaro dimostra ancora una volta di saperla lunga. Adl non promette più la Champions. «È una squadra in costruzione»

Una lezione di vita quella impartita stasera a Dimaro dal tecnico dell’allenatore Garcia. Che sul palco ha dimostrato ancora una volta di saperla lunga. Il presidente ha provato a farlo esporre sulla stagione e il tecnico francese non si è fatto cogliere impreparato. Come si dice a Belluno, Garcia è fino fino.

De Laurentiis chiede al tecnico: che promessa facciamo ai nostri tifosi?

E Garcia dice: «La stessa promessa che fa il presidente».

Una risposta che scala la classifica delle risposte storiche e si piazza subito dietro gli Squallor che alla domanda “Vuoi bene più a mamma o a papà?”, fanno rispondere al bambino: “voglio bene a Pippo Baudo”.

Poi il presidente torna sul concetto di squadra in costruzione.

De Laurentiis: «Dal 28 saremo a Castel di Sangro, lì saranno giorni duri di preparazione e di mercato, verso il 12 agosto potremo dirvi dove l’anno prossimo possiamo arrivare. L’anno scorso vi ho promesso lo scudetto, adesso abbiamo una squadra in evoluzione, in costruzione, un nuovo allenatore. È una squadra straordinaria. Il 12 agosto, quasi mi presero in giro, promisi lo scudetto e lo scudetto è arrivato. Vediamo il 12 cosa posso promettere».

