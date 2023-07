Da Netflix a Hollywood, la Formula 1 si rifa bella per il nuovo film con Brad Pitt

Le vere gare sono diventate noiosissime, ma è in arrivo un nuovo blockbuster iper-realistico. Lo racconta il New York Times. Il regista è lo stesso di “Top Gun: Maverick”

Altro che Netflix. La Formula 1, piombata in una nuova era della noia, ritenta il salto il lungo: la Hollywood dei blockbuster vecchia maniera. Con Brad Pitt al volante e un filmone iper-realistico prodotto con l’appoggio entusiasta della F1. Il film prodotto da Apple Studios, Plan B Entertainment e Jerry Bruckheimer Films non ha ancora un titolo, ma si sa praticamente tutto della storia. Ne scrive il New York Times.

C’è un team immaginario da ultima fila chiamato APXGP e i suoi due piloti, il “vecchio” Sonny Hayes interpretato da Pitt e il nuovo talento Joshua Pearce (Damson Idris). Nel cast c’è anche Javier Bardem, il proprietario della squadra che richiama in F1 Pitt a fine carriera. A garanzia dello spettacolo totale c’è il regista: Joseph Kosinski, quello per capirci di “Top Gun: Maverick”, “Tron: Legacy” e “Oblivion”. Tra i produttori esecutivi c’è pure Lewis Hamilton.

Le telecamere posizionate intorno alla pista stanno catturando le riprese delle corse in diversi Gran Premi di questa stagione. E con le tecniche sviluppate durante le riprese di “Top Gun: Maverick”, le auto APXGP sembreranno quelle di una vera gara.

“Il film sarà il più autentico possibile”, ha detto Pitt. “Non avete mai visto la velocità, come in questo film. È davvero eccitante”.

Hamilton si è detto impressionato dalle capacità di guida di Pitt, che si è stato addestrato per il ruolo guidando kart e Formula 2: “Abbiamo fatto una giornata insieme su una pista a Los Angeles, e per essere uno che non ha mai corso, ha sicuramente un occhio attento. Adora la MotoGP, e si vede che ha un talento per le traiettorie“.

A Silverstone, Pitt ha preso parte al briefing dei piloti, un incontro pre-gara con t

Da quando Liberty Media Corporation ha assunto il controllo della Formula 1 nel 2017, è cominciata la rivoluzione comunicativa. Prima la serie “Drive to Survive” 1, ora Brad Pitt. Stefano Domenicali, amministratore delegato e presidente della Formula 1, dice che l’opportunità era “troppo bella per essere rifiutata. Quando siamo stati contattati per la possibilità di questo film ho pensato che sarebbe stato un altro modo strepitoso per i fan di vedere che fantastico sport abbiamo e per portarlo, si spera, a un pubblico ancora più ampio di quello che abbiamo ora. Ma siamo stati chiari e il team Apple concorda pienamente: deve essere autentico per mostrare la vera Formula 1. Quindi il fatto che le scene del film vengano girate durante i fine settimana del Gran Premio aggiunge drammaticità e autenticità“.

Mohammed Ben Sulayem, presidente della Fia, ha affermato che la sua organizzazione sta facendo tutto il possibile per aiutare Kosinski e la sua squadra a “raggiungere un prodotto di cui sia loro che lo sport stesso possono essere orgogliosi”.

