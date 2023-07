Bernardeschi: «Io accostato al Napoli e alla Serie A? Se arrivassero offerte valuterò col Toronto»

A Sky Sport: «L’Italia mi manca. Fa sempre piacere ricevere delle attenzioni, sono lusingato e grato, ma vedremo come si evolverà la situazione».

L’attaccante del Toronto, Federico Bernardeschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport parlando della Mls ma anche del suo possibile ritorno in Serie A. Nei giorni scorsi Bernardeschi è stato associato anche al mercato del Napoli.

Bernardeschi ha ribadito quanto più volte detto su Toronto:

«Al Toronto mi trovo bene, la città è pazzesca e le persone che mi hanno accolto sono pazzesche. Siamo inciampati nel percorso, quest’anno non ci saremmo aspettati di essere così in basso nella classifica Mls, ma ora speriamo di risolvere i problemi e di riprenderci».

Poi, Bernardeschi ha parlato di un possibile ritorno in Italia dopo l’addio di un anno fa:

«L’Italia è casa mia ed è normale che un po’ manchi. Io accostato a Bologna, Atalanta e Napoli? Posso dire che al momento sono un giocatore del Toronto e qui sto bene. Qualora dovessero esserci delle opportunità le valuterò insieme al club con grande sincerità. Fa sempre piacere ricevere delle attenzioni, sono lusingato e grato, ma vedremo come si evolverà la situazione».

Bernardeschi si esprime anche sul caso Bonucci, messo fuori rosa alla Juventus:

«Dispiace tanto per la situazione di Leonardo, non è facile per nessuno. L’ho sentito e probabilmente avrebbe meritato di uscire in maniera differente se proprio doveva uscire. L’ho scritto anche a lui. Poi ci sono dinamiche che io non conosco dall’esterno, ma lui è un simbolo della Juventus, umanamente parlando mi dispiace molto».

Sul futuro di Morata:

«Sono sicuro che prenderà la scelta migliore per lui, è davvero un grande giocatore, fa giocare bene la squadra, non è solo un usato sicuro ma un giocatore di alto livello».

Bernardeschi ha parlato anche del Milan:

«Il Milan è una grandissima squadra, alla fine arriverà dove deve arrivare. Loftus-Cheek e Pulisic vengono da due annate non brillantissime, ma sono due giocatori importanti».

ilnapolista © riproduzione riservata