Altro che Lukaku, la Juventus non ha un euro e giocherà con Milik e Kean (Damascelli)

Sul Giornale: “la Juventus vivrà una stagione di grandissime sofferenze, Giuntoli dovrà usare aspirapolvere e detergenti vari per ripulire”

Cari juventini, non c’è una lira. È quanto scrive Tony Damascelli che sul Giornale non dà credito alle voci su Lukaku utilizzato dai dirigenti Juve giusto per far lievitarne il prezzo.

“La realtà del club juventino non si presta più a giochi anche di prestigio, la Juventus vivrà una stagione di grandissime sofferenze, Giuntoli dovrà usare aspirapolvere e detergenti vari per ripulire una situazione manifesta a qualunque osservatore pacato ma non agli agitatori e spacciatori di calcio mercato”.

Damascelli scrive che la Juventus deve sbarazzarsi di molta zavorra, primo tra tutti Vlahovic.

“Toccherà all’allenatore inventarsi qualcosa per rendere la Juventus più fresca, dico ad esempio Danilo impegnato alla Stones in attacco, senza Vlahovic ci sono sempre Milik e Kean, basta e avanza per un anno di pentimento, fermo restando Chiesa con la valigia pronta, l’eventualità di restare senza coppe per una stagione verrebbe accolta favorevolmente. Tutto ciò per ribadire che, se altrove si gioca con i soldi del Monopoli, a Torino sono finiti anche quelli, tra imprevisti e probabilità, senza passare dal via”.

