Alcaraz mostruoso, vince Wimbledon: solo lui poteva battere Djokovic

Finale di grandissima intensità, in cinque set. Dopo aver vinto il secondo, ha giocato il suo gran tennis intriso di accelerazioni, recuperi e persino volée acrobatiche

Carlos Alcaraz ha vinto Wimbledon. Ha battuto in finale Novak Djokovic in cinque set: 6-4 al quinto. Partita di grandissima intensità con lo spagnolo che è riemerso dopo aver subito il 6-1 iniziale. Al tie-break del secondo Djokovic ha insolitamente per lui sprecato il set-point con un banale errore di rovescio. E subito dopo ne ha sbagliato un altro, gratuito. È stato il turno h-point del match. Proprio il rovescio lo ha tradito. Ma soltanto Alcaraz poteva batterlo. Perché solo un fuoriclasse può battere un altro fuoriclasse. Alcaraz è un giocatore semplicemente mostruoso. Quel secondo set lo ha liberato psicologicamente. E ha cominciato a giocare il suo gran tennis intriso di accelerazioni, recuperi e persino volée acrobatiche.

All’inizio del quinto set, nel secondo gioco, Djokovic ha avuto la palla-break per andare sul 2-0 e Alcaraz l’ha annullata con un recupero prodigioso su cui il serbo ha messo in rete il dritto al volo. Poi, il break decisivo.

Djokovic ha dato il massimo ma ha perso contro un tennista oggi più completo di lui. E che potrà vincere quanto lui.

ilnapolista © riproduzione riservata