Simeone: «Il tributo a Diego con la maglia dello scudetto un’emozione incredibile»

I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli sono arrivati al culmine ieri sera. La celebrazione del titolo con la consegna della coppa ha dato modo a Di Lorenzo e compagni di celebrare al meglio la conquista del terzo tricolore della storia. Uno dei più emozionati è stato, senza ombra di dubbio, Giovanni Simeone. Il giovane centravanti argentino ha infatti siglato il gol del 2 a 0 contro la Sampdoria ieri sera, festeggiandolo con la maglia che aveva indossato Diego Maradona nella stagione dell’ultimo titolo azzurro prima del 2023, quello del 1990.

Simeone: «Sono fortunato ad aver vissuto un momento unico»

Proprio il Cholito ha dedicato alla sua esultanza un post su Instagram, corredato da video. Ha ricevuto tantissimi mi piace e una marea di commenti, con le sue parole che sono sembrate quanto di più emozionato ci potesse essere:

«Un finale magico per questa stagione storica. Sono fortunato ad aver vissuto un momento unico. Quando Claudia (la figlia di Maradona) mi ha proposto di riproporre la maglia autentica con cui Diego ha festeggiato lo scudetto, sono rimasto senza parole. È stato qualcosa di molto emozionante, un grande onore poter realizzare questo tributo molto speciale per gli argentini e per i napoletani».

Ancora non si sa molto del futuro del giovane centravanti dell’albiceleste. Alcune voci di mercato lo danno come partente, con alla finestra soprattutto la Lazio di Maurizio Sarri. Bisognerà vedere quali saranno le mosse di mercato del Napoli per la prossima stagione, anche se sono tante le questioni in sospeso. Prima di tutto, la ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Spalletti. Secondo, l’evoluzione della situazione Giuntoli, in procinto di partire direzione Juventus. Nel frattempo, i festeggiamenti per il titolo appena conquistato sono ancora nella mente dei tifosi, soprattutto dopo ieri sera.

